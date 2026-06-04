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Tout est énergie

Fabrice Ruiz

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Le guide pratique pour libérer tout le potentiel de votre énergie ! Ce livre vous propose un véritable voyage au coeur de ce qui constitue notre essence : l'énergie. Chaque chapitre est conçu comme une étape pour explorer ses multiples dimensions. Vous découvrirez la structure énergétique de notre corps, les secrets du magnétisme, et comprendrez comment vos émotions et votre mental influencent vos réserves énergétiques. Vous apprendrez également comment la géobiologie, discipline étonnante, influence notre bien-être, et trouverez des méthodes simples et efficaces pour recharger votre énergie et retrouver équilibre et vitalité.

Par Fabrice Ruiz
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Fabrice Ruiz

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Esotérisme

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Tout est énergie

Fabrice Ruiz

Paru le 04/06/2026

336 pages

Editions Jouvence

8,95 €

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Scannez le code barre 9782889841073
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