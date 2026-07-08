Toutes les raisons de s'aimer Tome 10

Après avoir fait le point sur ses sentiments, Urara a compris ce qu'elle ressentait pour Jun et s'apprête à donner sa réponse à Obi. Mais elle se souvient de la douleur qu'elle a éprouvée lorsqu'elle a été rejetée, et elle craint de blesser le jeune homme. Saura-t-elle trouver les mots justes ? Et surtout, comment réagira-t-il ? Toutes les raisons de s'aimer, c'est le nouvel incontournable de la romance lycéenne. Chihiro Hiro y décrit avec finesse la découverte du sentiment amoureux au travers d'interactions adolescentes subtiles et touchantes. N'attendez pas pour succomber !