FACES 86 - Héritage Marc-Joseph Saugey / Jean Tschumi

Un hommage à Saugey et Tschumi, architectes suisses qui ont façonné la ville avec modernité, rigueur et inventivité. Le numéro 86 de FACES rend hommage à l'oeuvre construite de deux figures majeures de l'architecture suisse : Marc-Joseph Saugey et Jean Tschumi. Leurs bâtiments ont contribué de manière décisive à façonner la ville, tout en entretenant un dialogue subtil et remarquable avec le paysage naturel et urbain. A travers une relecture critique de leurs réalisations emblématiques, FACES met en lumière la modernité, la rigueur et l'inventivité de leurs approches architecturales. La revue revient ainsi sur l'héritage durable de ces deux constructeurs d'espaces, dont les oeuvres continuent d'influencer la pensée et la pratique architecturales contemporaines.