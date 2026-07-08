Failure to Match

Jackson Sinclair ne croit ni au destin ni à l'amour. Il est arrogant, bourru, insupportable... et accessoirement milliardaire. Pire : je suis désormais son entremetteuse attitrée. Je n'ai jamais échoué à trouver l'âme soeur d'un client. Jusqu'à lui. Il m'a fait vivre huit mois d'enfer conjugal avant même d'être marié (et j'ai la liste des coeurs brisés pour le prouver). Mais pas question de perdre le job de mes rêves à cause d'un milliardaire aussi agaçant que magnétique, ni de ses exigences impossibles pour dénicher "la femme idéale" . Le plan est simple : m'introduire dans son penthouse, me faire passer pour son rendez-vous arrangé et découvrir ce qui cloche chez lui. Facile, non ? Il ne sait même pas à quoi je ressemble. Sauf que je manque de me noyer dans sa piscine, il découvre ma véritable identité, et me voilà coincée à ses côtés pour les trente prochains jours. Cauchemardesque. Et s'il ne le sait pas encore, il vient de rencontrer sa parfaite adversaire. Histoire intégrale.