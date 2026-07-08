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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Failure to Match

Kyra Parsi

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Jackson Sinclair ne croit ni au destin ni à l'amour. Il est arrogant, bourru, insupportable... et accessoirement milliardaire. Pire : je suis désormais son entremetteuse attitrée. Je n'ai jamais échoué à trouver l'âme soeur d'un client. Jusqu'à lui. Il m'a fait vivre huit mois d'enfer conjugal avant même d'être marié (et j'ai la liste des coeurs brisés pour le prouver). Mais pas question de perdre le job de mes rêves à cause d'un milliardaire aussi agaçant que magnétique, ni de ses exigences impossibles pour dénicher "la femme idéale" . Le plan est simple : m'introduire dans son penthouse, me faire passer pour son rendez-vous arrangé et découvrir ce qui cloche chez lui. Facile, non ? Il ne sait même pas à quoi je ressemble. Sauf que je manque de me noyer dans sa piscine, il découvre ma véritable identité, et me voilà coincée à ses côtés pour les trente prochains jours. Cauchemardesque. Et s'il ne le sait pas encore, il vient de rencontrer sa parfaite adversaire. Histoire intégrale.

Par Kyra Parsi
Chez Shingfoo

|

Auteur

Kyra Parsi

Editeur

Shingfoo

Genre

Romance sexy

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Failure to Match

Kyra Parsi trad. Emma Völker

Paru le 08/07/2026

512 pages

Shingfoo

18,50 €

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