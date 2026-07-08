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Le prophète en 101 citations

Muhammad Maghribi

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Le présent volume présente la signification intérieure et les fondements du pèlerinage islamique résumés en 101 citations tirées des textes essentiels de l'islam organisés thématiquement. La première partie expose ainsi ce en quoi il consiste en mettant l'accent sur le pèlerinage sacré que tout musulman, qui en a la possibilité, doit accomplir au moins une fois dans sa vie. Elle en expose le statut, les conditions et rappelle son caractère obligatoire, mais aussi ceux et celles qui en sont justement exemptés. Y sont aussi rappelées les différentes formes de pèlerinage existant. On y trouve enfin listés les règles principales et soulignée la nécessité pour le croyant d'en nourrir l'intention pour que son pèlerinage soit accepté. Il y est précisé aussi bien ce qui invalide le pèlerinage et rend nécessaire une expiation et un rattrapage. La deuxième partie porte sur les vertus du pèreinage et en rappelle aussi bien les convenances que les bienfaits et les récompenses, notamment sa fonction d'intercession pour l'homme. La troisième partie rappelle les principales convenances auxquelles doit se conformer le pèlerin se doit d'appliquer comme la générosité dont il doit faire preuve durant toute cette période et le sens intérieur et la portée spirituelle qu'elle revêt, en passant par le comportement qu'il doit avoir tout au long de la journée, que ce soit en tenant sa langue et en s'abstenant de la médisance ou du mensonge et, d'une façon générale, de céder aux passions, tout particulièrement durant tout le temps évidemment où il est consacré, tout autant qu'en faisant montre de recueillement et de modération - tout particulièrement en ne s'abandonnant pas aux excès et en s'abstenant de tout gaspillage, sans oublier d'autres bienfaits. Est abordée aussi ce en quoi consiste le petit pèlerinage (facultatif) et en quoi il se distingue du grand (obligatoire). L'ensemble constitue un texte de lecture aisée accessible à quiconque souhaite comprendre le pèlerinage musulman. En ce sens il peut servir à tout croyant comme à toute personne curieuse de savoir en quoi il consiste.

Par Muhammad Maghribi
Chez Editions i

|

Auteur

Muhammad Maghribi

Editeur

Editions i

Genre

Islam

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Le prophète en 101 citations

Muhammad Maghribi

Paru le 06/01/2027

64 pages

Editions i

7,90 €

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