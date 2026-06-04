Avec moi, l'embrasement

Femme libre et accomplie, Margot pensait avoir laissé derrière elle les ombres de son enfance. Mais la mort de sa grand-mère Jeanne fait tout vaciller. Dans un ultime message, celle-ci décide enfin de lever le voile sur les secrets qui ont meurtri trois générations de femmes. Ce legs inattendu, fait d'aveux, de choix douloureux et de vérités longtemps étouffées, oblige Margot à replonger dans ce passé qu'elle croyait maitriser. A mesure que les révélations se déploient, son histoire se fissure, ses certitudes s'envolent... et sa vie bascule.