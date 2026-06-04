Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Recettes d'Auvergne

Daniel Brugès, Christiane Valat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Daniel Brugès et Christiane Valat, auvergnats de souche et de coeur, connaissent tous les trésors de leur terroir. Et la cuisine y figure en bonne place ! Ces plats de campagne, faits d'ingrédients simples, mitonnés, nous ravissent le ventre et nous réconfortent car ils se font l'écho des territoires et de leurs traditions. Produits de la ferme, des bois et des prés, tours de main familiaux, souvenirs de fêtes de batteuse ou de tablées de famille, veillées à la lueur du feu de bois, ils accompagnent toutes les occasions de la vie. Retrouvez la vraie pompe aux pommes, le fumet du bon chou farci, l'inimitable soupe au cantal, la rassasiante truffade, la modeste pachade et leur cortège de légumes du jardin, de myrtilles et de champignons... Replongez avec délices dans ces plats traditionnels. Présentés dans ce carnet illustré, elles sont aussi belles que bonnes.

Par Daniel Brugès, Christiane Valat
Chez Editions De Borée

|

Auteur

Daniel Brugès, Christiane Valat

Editeur

Editions De Borée

Genre

Cuisine autres régions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Recettes d'Auvergne par Daniel Brugès, Christiane Valat

Commenter ce livre

 

Recettes d'Auvergne

Daniel Brugès, Christiane Valat

Paru le 04/06/2026

112 pages

Editions De Borée

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782812941245
9782812941245
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.