Recettes d'Auvergne

Daniel Brugès et Christiane Valat, auvergnats de souche et de coeur, connaissent tous les trésors de leur terroir. Et la cuisine y figure en bonne place ! Ces plats de campagne, faits d'ingrédients simples, mitonnés, nous ravissent le ventre et nous réconfortent car ils se font l'écho des territoires et de leurs traditions. Produits de la ferme, des bois et des prés, tours de main familiaux, souvenirs de fêtes de batteuse ou de tablées de famille, veillées à la lueur du feu de bois, ils accompagnent toutes les occasions de la vie. Retrouvez la vraie pompe aux pommes, le fumet du bon chou farci, l'inimitable soupe au cantal, la rassasiante truffade, la modeste pachade et leur cortège de légumes du jardin, de myrtilles et de champignons... Replongez avec délices dans ces plats traditionnels. Présentés dans ce carnet illustré, elles sont aussi belles que bonnes.