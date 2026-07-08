J'enseigne le FLE-FLS 1er et 2nd degrés

Découvrez 27 outils indispensables pour enseigner le FLE-FLS dans le 1er et le 2nd degrés. - Identifier les principes clés de l'accueil des élèves allophones - Connaître les enjeux de l'inclusion - Valoriser les langues des élèves - Maîtriser les enjeux d'apprentissage du français - Accompagner au mieux les élèves - Mettre en oeuvre une évaluation et une orientation réussies - Inclure les parents allophonesChaque outil est présenté de façon visuelle sur 2 ou 4 pages : schéma de synthèse, résumé de l'outil, objectifs et contexte d'utilisation, méthodologie à suivre, avantages et précautions à prendre. Des exemples d'applications en classe renforcent la pédagogie concrète du livre.