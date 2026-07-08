Toute l'histoire du film Toy Story 2 racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Lors d'un vide-greniers, Woody se retrouve malencontreusement dans un carton de jouets à donner. Il est alors kidnappé par un collectionneur ! Chez ce dernier, le cow-boy rencontre Jessie, Pile-Poil et le Chercheur d'Or, qui lui promettent une vie de célébrité. Mais Woody ne peut se résoudre à abandonner Andy...