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Commissaire de police et officier de police – Concours externes, concours internes – Tout-en-un

Marc Dalens

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Un ouvrage complet Ce guide tout-en-un accompagne les candidats durant leur préparation aux concours externes et internes de commissaire (catégorie A+) et d'officier de police (catégorie A). Outre la présentation détaillée qu'il contient sur les métiers et la formation, ce livre permet de préparer efficacement : Les épreuves d'admissibilité - Dissertation sur un sujet de culture générale - Résolution de cas pratique - Dissertation juridique - Questions à réponses courtes - Tests psychotechniques Les épreuves de pré-admission - Epreuves physiques Les épreuves d'admission - Mise en situation - Entretien avec le jury - Epreuve orale de langue étrangère

Par Marc Dalens
Chez Studyrama

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Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Commissaire de police et officier de police – Concours externes, concours internes – Tout-en-un

Marc Dalens

Paru le 04/06/2026

360 pages

Studyrama

22,90 €

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