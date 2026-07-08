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Objectif CRPE Maths - 200 cartes mentales et flashcards - Ecrit et oral - L3

Collectif, Olivier Véziant, Laure Voirin

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Spécial concours L3 ! - Des cartes mentales très visuelles pour mémoriser les notions clés du programme - Tous les savoir-faireà maîtriser pour réussir l'épreuve - Des flashcards pour s'auto-évaluer - Un format détachable à emporter partout - Un outil indispensable pour préparer l'écrit mais aussi l'épreuve orale d'exposé Bonus : Maitresse Laurianne vous accompagne tout au long de vos révisions avec 10 vidéos inédites de conseil.

Par Collectif, Olivier Véziant, Laure Voirin
Chez Hachette

|

Auteur

Collectif, Olivier Véziant, Laure Voirin

Editeur

Hachette

Genre

Concours CRPE

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Objectif CRPE Maths - 200 cartes mentales et flashcards - Ecrit et oral - L3

Collectif, Olivier Véziant, Laure Voirin

Paru le 08/07/2026

368 pages

Hachette

13,90 €

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9782017369660
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