Des mots d'amour pliés en deux

Trois soeurs, une mère prête à tout, et cette question vertigineuse : peut-on réparer l'amour quand la famille se fissure ? Iris, Rose et Violette sont soeurs, mais tout les oppose. Entre faux-semblants et jalousies, leur lien s'est brisé au fil des années. Refusant de les voir s'éloigner davantage, leur mère, Adèle, disparaît à la suite d'un déjeuner sous haute tension, en laissant à ses filles un jeu de piste inspiré de leur enfance. Des falaises d'Etretat aux fjords norvégiens, les trois jeunes femmes commencent un voyage sur les traces de leur passé.