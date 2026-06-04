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Des mots d'amour pliés en deux

Laurie Heyme

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Trois soeurs, une mère prête à tout, et cette question vertigineuse : peut-on réparer l'amour quand la famille se fissure ? Iris, Rose et Violette sont soeurs, mais tout les oppose. Entre faux-semblants et jalousies, leur lien s'est brisé au fil des années. Refusant de les voir s'éloigner davantage, leur mère, Adèle, disparaît à la suite d'un déjeuner sous haute tension, en laissant à ses filles un jeu de piste inspiré de leur enfance. Des falaises d'Etretat aux fjords norvégiens, les trois jeunes femmes commencent un voyage sur les traces de leur passé.

Par Laurie Heyme
Chez Michel Lafon

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Auteur

Laurie Heyme

Editeur

Michel Lafon

Genre

Littérature française

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Des mots d'amour pliés en deux

Laurie Heyme

Paru le 04/06/2026

320 pages

Michel Lafon

19,95 €

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