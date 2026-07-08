Toute l'histoire du film La Belle et le Clochard racontée dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Résumé : Lady, une jeune cocker, voit sa vie bouleversée quand ses maîtres donnent naissance à un bébé. Elle rencontre Clochard, un chien errant. Se sentant rejetée par ses maîtres, elle décide de le suivre dans de folles aventures, sans se douter des dangers qui rôdent dans les rues...