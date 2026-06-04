Maison des Têtes noires, château de Riga, façades Art nouveau, musée d'art dans l'ancienne Bourse, maisons de bois du quartier d'Agenskalns, trépidant Marché central, mais aussi Jurmala et ses plages, le château de Rundale et le parc national de la Gauja : suivez le guide ! - Les incontournables, et aussi tous les musées, monuments, restos, boutiques et sorties localisés sur les cartes. - Des auteurs locaux qui connaissent intimement Riga et vous en dévoilent les secrets. - Des idées pour découvrir la ville autrement, des bons plans et des balades loin des foules. Un guide unique : des cartes grand format dépliables par quartier. Toutes nos adresses géolocalisées sur l'appli mapstr.