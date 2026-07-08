Pan Pan Pan fait le lapin !

La collection des premières histoires Disney pour accompagner les bébés de 0-1 an dans leurs découvertes ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son bébé pour un moment de tendresse. Des bas de page pour l'adulte, afin qu'il sache comme mettre le ton et associer le geste à l'histoire, pour faire vivre l'histoire à son enfant. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Résumé : Panpan le lapereau explore la forêt avec ses amis Bambi le faon et Fleur la moufette. Boing boing, clip clap clop, bzzzz, coin coin... quels sont ces bruits rigolos ? Pan pan pan, allons le découvrir !