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#Album jeunesse

Pan Pan Pan fait le lapin !

Disney

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La collection des premières histoires Disney pour accompagner les bébés de 0-1 an dans leurs découvertes ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son bébé pour un moment de tendresse. Des bas de page pour l'adulte, afin qu'il sache comme mettre le ton et associer le geste à l'histoire, pour faire vivre l'histoire à son enfant. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Résumé : Panpan le lapereau explore la forêt avec ses amis Bambi le faon et Fleur la moufette. Boing boing, clip clap clop, bzzzz, coin coin... quels sont ces bruits rigolos ? Pan pan pan, allons le découvrir !

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Pan Pan Pan fait le lapin !

Disney

Paru le 08/07/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017367192
9782017367192
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