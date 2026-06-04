Toute l'Amérique qu'on aime est dans Quand viendra l'orage . Coup de coeur garanti pour l'histoire pleine de souffle et de passion de deux familles du Midwest liées sur plusieurs générations par un secret inavouable. " Je cherchais depuis longtemps un roman capable de rassembler les générations ... Quand viendra l'orage y parvient à merveille. " Tom Hanks Dans le Midwest, dans l'Ohio, des années 1940 à 1990 C'était, il s'en apercevait à présent, le grand travail de sa vie : tâcher de rectifier ce qu'il avait fait de travers. Notre valeur ne se mesure-t-elle pas à ce que nous faisons de nos erreurs ? Mai 1945. L'euphorie de la victoire des Alliés en Europe résonne dans la petite ville de Bonhomie dans l'Ohio et Margaret Salt échange un baiser avec Cal Jenkins. L'un et l'autre ignorent que ce tendre échange furtif va sceller leur destin à tout jamais. Et tandis que le pays se reconstruit dans le boom de l'après-guerre, un secret prend racine à Bonhomie. Mais rien ne chuchote plus qu'une petite ville du Midwest, et Bonhomie n'est pas en reste quand il s'agit de colporter des ragots. Car la rencontre entre Margaret, mariée à l'honnête mais prude Felix, et Cal, marié lui à la clairvoyante Becky, va avoir des conséquences sur les deux familles sur plusieurs générations. Il y a aura des enfants et leurs enfants après eux, il y aura des blessures, des trahisons, des amitiés sincères, une autre guerre, des fêtes, des départs et de retrouvailles. Et tout au bout, une certitude : quand viendra l'orage, Cal et Margaret pourront toujours se dire que le soleil brillera demain... Le livre qui a fait renouer l'Amérique avec son Histoire, best-seller surprise aux Etats-Unis, traduit dans plus de quinze pays