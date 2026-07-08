Objectif BAC 2027Français 1res STMG - STI2D - ST2S - STL - STD2A - STHR

Pour une révision rapide et efficace du Bac 2027 ! - 74 fiches de cours bien structurées - L'essentiel sur les 12 oeuvres et parcours littéraires du Bac 2027 - Les conseils et méthodes pour réussir les épreuves du Bac : le commentaire, la dissertation, la contraction et l'essai, l'oral - Les notions de grammaire et outils indispensables, dont un lexique d'analyse littéraire + 30 tutos vidéo pour améliorer son orthographe sur la chaîne YouTube "Objectif Bac Hachette"