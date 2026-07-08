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Objectif BAC 2027Français 1res STMG - STI2D - ST2S - STL - STD2A - STHR

Sofia Rossignol, A Sourisse, Amélie Pinçon

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Par Sofia Rossignol, A Sourisse, Amélie Pinçon
Chez Hachette

|

Auteur

Sofia Rossignol, A Sourisse, Amélie Pinçon

Editeur

Hachette

Genre

Multi-Matières

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Objectif BAC 2027Français 1res STMG - STI2D - ST2S - STL - STD2A - STHR

Sofia Rossignol, A Sourisse, Amélie Pinçon

Paru le 08/07/2026

160 pages

Hachette

6,20 €

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