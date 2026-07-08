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Réussis ton Bac de français 2027 1res STMG - STI2D - ST2S - STL - STD2A - STHR

Océane Meklemberg, Amélie Vioux

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Amélie Vioux de commentairecompose. fr t'explique tout ! - Le nouveau Bac : comment ça se passe ? - Les 12 oeuvres et parcours au programme du Bac 2027 - Tous les conseils pour le commentaire, la contraction de texte suivie d'un essai, et l'oral du Bac - Des techniques pour apprendre à gérer ton stress ! L'autrice Amélie Vioux est une jeune professeure exceptionnelle, créatrice du site commentairecompose. fr. La clé de son succès ? Un langage et des outils simples qui marchent à tous les coups !

Par Océane Meklemberg, Amélie Vioux
Chez Hachette

|

Auteur

Océane Meklemberg, Amélie Vioux

Editeur

Hachette

Genre

Multi-Matières

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Réussis ton Bac de français 2027 1res STMG - STI2D - ST2S - STL - STD2A - STHR

Océane Meklemberg, Amélie Vioux

Paru le 08/07/2026

272 pages

Hachette

13,50 €

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