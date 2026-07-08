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Isabelle Lisle, Sébastien Zardet, Laëtitia Lefèvre, Arnaud Léonard, Caroline Garnier
Chez Hachette
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DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoireRetrouver tous les articles sur Toutes les matières 1re Spé Maths Physique-chimie SVT enseignements communs par Isabelle Lisle, Sébastien Zardet, Laëtitia Lefèvre, Arnaud Léonard, Caroline Garnier
Paru le 08/07/2026
480 pages
Hachette
16,90 €
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