Français - Maths - Anglais 5e

Tout pour réussir et avoir confiance en soi ! Ce cahier, conçu par une orthophoniste et des enseignantes expérimentées, propose une pédagogie spécialement adaptée, notamment dans sa mise en pages (police de caractères ajustée et davantage d'espace entre les mots et les lettres), pour aider votre enfant DYS ou en difficulté d'apprentissage, tout au long de l'année. Il regroupe trois matières : français, maths et anglais, mises à jour selon les derniers programmes. Vous y trouverez : - des leçons claires et illustrées de nombreux exemples ; - un exercice corrigé pas à pas, pour montrer comment bien appliquer la leçon ; - des exercices de difficulté progressive ; - un exercice-bilan pour que l'enfant évalue lui-même ses progrès. INCLUS ! Un livret détachable avec tous les corrigés et des conseils pratiques. Retrouvez également les fichiers audio de l'anglais gratuits, à télécharger sur notre site.