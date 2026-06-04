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Je veux perdre du ventre

Martine Cotinat

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Le plus souvent, c'est avec l'âge que le ventre s'arrondit mais même une personne jeune peut s'enrober au niveau de la taille. Etes-vous prêt à vous débarrasser de cette graisse dangereuse pour vivre plus longtemps ? Etes-vous prêt à remettre les vêtements dans lesquels vous ne rentriez plus ? Ce cahier délivre une méthode inédite pour perdre votre graisse abdominale tenace et enfin transformer votre corps et votre santé.. Dans cette deuxième édition mise à jour, le Dr Martine Cotinat actualise ses conseils et vous propose toujours un programme complet (alimentaire, sportif et bien-être) de 3 semaines, pour déloger la graisse rebelle du ventre. Sa botte secrète : le régime du soir. Pourquoi modifier seulement le dîner ? Parce que c'est le soir que le corps a tendance à stocker plus facilement les calories, donc autant faire en sorte que les aliments choisis soient peu caloriques tout en étant rassasiants, pleins de saveurs et de bons nutriments. Et surtout modifier un seul repas sur trois, c'est à la portée de tous ! Grâce à ce plan d'action à la fois très simple et innovant, vous saurez quels aliments mettre au menu, les cuissons à privilégier, les matières grasses à utiliser, les erreurs à ne pas commettre... Vous trouverez aussi des idées d'activités pour bouger au quotidien et 15 délicieuses recettes pour démarrer. En améliorant la qualité de votre repas du soir, vous allez transformer votre vie (et votre bien-être) plus que jamais.

Par Martine Cotinat
Chez Thierry Souccar

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Auteur

Martine Cotinat

Editeur

Thierry Souccar

Genre

Régimes

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Je veux perdre du ventre

Martine Cotinat

Paru le 04/06/2026

112 pages

Thierry Souccar

12,90 €

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