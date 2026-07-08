Mon cahier d'exercices d'écriture CP Sami et Julie

Avec Sami et Julie, apprendre à écrire est simple et motivant ! - Une méthode claire et progressive pour apprendre à tracer chaque lettre de l'alphabet et écrire des syllabes, des mots puis des phrases. - Des conseils pratiques pour adopter la bonne posture et bien tenir son crayon. - La maison comme repère visuel : un univers concret qui aide votre enfant à bien écrire entre les différents interlignes. - 27 vidéos explicatives de chaque tracé de lettre et de chiffre pour acquérir les bons gestes. - Des pages de copie et des pages de jeux pour s'exercer en s'amusant. - 26 dictées de niveau CP pour réinvestir les acquis. - Des mots simples et illustrés pour donner du sens à l'écriture et faire le lien avec la lecture. EN PLUS ! Au verso de la couverture, une ARDOISE EFFACABLE pour s'entraîner à l'infini !