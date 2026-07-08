God of war

Elle l'a aimé puis détesté, aujourd'hui ils sont mariés... même si elle ne s'en souvient pas. Ava Nash, prodige du violoncelle, avait juré de haïr Eli King jusqu'à son dernier souffle. Il est celui qui lui a brisé le coeur quand ils étaient adolescents, celui qu'elle s'était promis de ne plus jamais croiser. Mais quand elle se réveille à l'hôpital, amnésique, son pire ennemi est à son chevet et il lui annonce l'impensable : ils se sont mariés il y a deux ans. Et elle n'en a aucun souvenir. Pourtant, une certitude persiste : elle le méprise profondément. Héritier redouté d'un empire financier, Eli King est glacial, dangereux et irrésistible. Il n'a qu'une obsession : garder Ava. Et il n'est pas du genre à renoncer. Peu importe les secrets. Peu importe qu'elle le haïsse. Maintenant qu'elle est sa femme, il ne la laissera jamais partir. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Attention : cette histoire est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique : romance y rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre un lectorat non averti.