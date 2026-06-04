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L'école des arbres

Suzac

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Compagnons bienfaisants, les arbres ont tant à nous apprendre. Protecteurs ou nourriciers, tantôt rassurants, tantôt mystérieux, chargés de forces sacrées et berceaux de la biodiversité, écoutons les messages que ces géants nous délivrent. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants de scientifiques, écrivains, philosophes, journalistes et poètes parmi les plus illustres qui ont célébré les arbres (Peter Wohlleben, Francis Hallé, Pierre Rabhi, Jean Giono, etc.). A leur manière, ils sont les interprètes de la forêt, les passeurs qui nous révèlent avec clairvoyance et sensibilité comment se reconnecter à notre nature profonde pour être heureux. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 10 thèmes forts : Hymne à la vie ; Eloge de la lenteur ; Aux sources de la sagesse ; Transmettre aux générations futures, etc.

Par Suzac
Chez Suzac

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Auteur

Suzac

Editeur

Suzac

Genre

Arbres

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L'école des arbres

Suzac

Paru le 04/06/2026

112 pages

Suzac

9,90 €

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Scannez le code barre 9782487211384
9782487211384
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