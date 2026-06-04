Crimestories

Marre des écrans ? De l'éphémère ? Envie de lecture glaçantes en format court ? D'un concentré d'horreurs en quelques paragraphes ? Plongez dans les abîmes ! L'ogre des Ardennes - Les 44 jours de l'enfer à Tokyo - Le tueur aux poisons - Le faiseur de poupées macabres - L'amante manipulatrice - Le vampire de Düsseldorf - Le jardinier des corps - Le dîner cannibale à Paris - Le réseau satanique de l'horreur - La séquestrée de Poitiers - La grand-mère tueuse à gages - L'agonie dans le pare-brise - L'ange de la mort pédiatrique - Les maniaques de Dniepropetrovsk - La fille dans la boîte - Les bébés congelés de Corée - Le faux médecin meurtrier - La vengeance sanglante du tueur de DRH - La dépeceuse de Saint-Pétersbourg - Le tueur fétichiste aux pieds coupés - Le délire mortel à l'hôpital psychiatrique... ... et 100 autres affaires criminelles où la réalité dépasse l'imaginaire.