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Crimestories

Aymen El Boujaji

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Marre des écrans ? De l'éphémère ? Envie de lecture glaçantes en format court ? D'un concentré d'horreurs en quelques paragraphes ? Plongez dans les abîmes ! L'ogre des Ardennes - Les 44 jours de l'enfer à Tokyo - Le tueur aux poisons - Le faiseur de poupées macabres - L'amante manipulatrice - Le vampire de Düsseldorf - Le jardinier des corps - Le dîner cannibale à Paris - Le réseau satanique de l'horreur - La séquestrée de Poitiers - La grand-mère tueuse à gages - L'agonie dans le pare-brise - L'ange de la mort pédiatrique - Les maniaques de Dniepropetrovsk - La fille dans la boîte - Les bébés congelés de Corée - Le faux médecin meurtrier - La vengeance sanglante du tueur de DRH - La dépeceuse de Saint-Pétersbourg - Le tueur fétichiste aux pieds coupés - Le délire mortel à l'hôpital psychiatrique... ... et 100 autres affaires criminelles où la réalité dépasse l'imaginaire.

Par Aymen El Boujaji
Chez Suzac

|

Auteur

Aymen El Boujaji

Editeur

Suzac

Genre

Criminalité

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Crimestories

Aymen El Boujaji

Paru le 04/06/2026

224 pages

Suzac

19,90 €

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