Jonas, PAF. En couple, marié comme 43 % des Français de plus de 15 ans. Pas encore divorcé. En ménage avec deux enfants à charge. Comme 25 % des Français. Comme une ultra minorité de pédés. Des jumelles : 17 naissances pour 1000 par an. Père au foyer. Comme à peine 1 % des hommes en France. Proche de celles assignées depuis toujours au foyer. Mais moi, j'avais signé en pleine conscience mon bail de PAF. Jamais majoritaire, en somme. Fier, revendicatif, attentif, aimant, hystérique, culpabilisé, culpabilisant et surtout un peu paumé, comme tous les parents.