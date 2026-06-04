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Parents

Julien Landel

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Jonas, PAF. En couple, marié comme 43 % des Français de plus de 15 ans. Pas encore divorcé. En ménage avec deux enfants à charge. Comme 25 % des Français. Comme une ultra minorité de pédés. Des jumelles : 17 naissances pour 1000 par an. Père au foyer. Comme à peine 1 % des hommes en France. Proche de celles assignées depuis toujours au foyer. Mais moi, j'avais signé en pleine conscience mon bail de PAF. Jamais majoritaire, en somme. Fier, revendicatif, attentif, aimant, hystérique, culpabilisé, culpabilisant et surtout un peu paumé, comme tous les parents.

Par Julien Landel
Chez Editions OLNI

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Auteur

Julien Landel

Editeur

Editions OLNI

Genre

Littérature française

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Parents

Julien Landel

Paru le 04/06/2026

188 pages

Editions OLNI

17,00 €

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Scannez le code barre 9782487106604
9782487106604
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