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#Album jeunesse

Ouistiti

Olivia Cosneau

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Tous les animaux doivent être sur la photo, mais ils se cachent tous les uns les autres. Soulève les flaps pour découvrir qui cache qui... Coucou Ver, tu peux te pousser s'il te plaît, tu caches... Oiseau. Coucou Oiseau, tu peux te pousser s'il te plaît, tu caches... Chat. Coucou Chat, tu peux te pousser s'il te plaît, tu caches... Escargot. Et l'escargot cache le papillon, qui cache l'ours, qui cache le poisson, etc. Il faut soulever les flaps pour faire de la place à chacun et que tout le monde soit sur la photo. Mais quand ils sont tous bien disposés, il faut vite prendre la photo. 3, 2, 1, souriez ! Oh non, tout le monde a bougé, il faut tout recommencer... Un livre ludique pour les tout-petits, pour jouer avec les animaux.

Par Olivia Cosneau
Chez L'Agrume

|

Auteur

Olivia Cosneau

Editeur

L'Agrume

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Ouistiti

Olivia Cosneau

Paru le 04/06/2026

20 pages

L'Agrume

12,50 €

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Scannez le code barre 9782487071414
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