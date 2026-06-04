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#Album jeunesse

Stop aux étiquettes !

Lucia Serrano

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Un seul mot ne suffit pas pour décrire une personne. Ce serait comme l'enfermer dans un tiroir. Nous n'avons pas la même personnalité, le même physique, la même culture, la même histoire... Nous n'aimons pas forcément les mêmes jeux, les mêmes couleurs, les mêmes sports... Et heureusement ! Nous sommes tous uniques et c'est ça qui est formidable. Au fil de cette histoire qui prône l'empathie et la tolérance, tu verras combien les mots que tes parents, tes camarades ou toi utilisez pour qualifier les autres peuvent vite vous coller à la peau. Alors, si nous essayions de mieux nous connaître... au-delà des étiquettes ?

Par Lucia Serrano
Chez Eyrolles

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Auteur

Lucia Serrano

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Stop aux étiquettes !

Lucia Serrano

Paru le 04/06/2026

Eyrolles

13,50 €

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