Demoiselle d'honneur infiltrée (broché)

Elle n'a qu'un désir : qu'il s'intéresse à elle. Il n'a d'yeux que pour son ex, qu'il veut reconquérir. Et si une mission d'infiltration venait rebattre les cartes ? Everly Plum est ravie de diriger le programme " Demoiselles d'honneur à louer " pour sa patronne, Maggie. Et quand Hardy Hopper, l'un de leurs investisseurs milliardaires, sollicite son aide pour le mariage de ses amis, elle est plus qu'heureuse de lui prêter main-forte. Mais Hardy a une mission supplémentaire à lui confier : son ex-petite amie sera la demoiselle d'honneur, tandis qu'il sera le témoin, et il veut qu'Everly l'aide à la reconquérir. Malgré son petit faible pour ce séduisant homme d'affaires, cette dernière est déterminée à se montrer professionnelle. Du moins, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que son béguin se transforme en sentiments véritables. Alors que tous deux oeuvrent dans l'ombre dans une opération reconquête des plus risquées, Hardy, de son côté, commence à se demander si la femme de sa vie ne serait pas finalement plus près qu'il le pensait... Traduit de l'anglais par Elsa Ganem