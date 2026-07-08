And yet, you are so sweet Tome 12

En vue de la course de relais de la fête du sport, Maaya s'entraîne sans relâche, coachée par Tezuka. Mais dès qu'elle partage des moments avec son amoureux, elle relâche ses efforts et n'arrive plus à se consacrer à l'entraînement ! Elle a alors l'idée de proposer à Chigira de faire abstinence de bisous jusqu'à ce que la course soit passée. Le jour de la fête du sport, un désistement de dernière minute oblige Chigira à participer à la course. Tezuka et lui devront donc s'affronter lors du dernier passage de relais. Voilà qui annonce une course sous haute tension !