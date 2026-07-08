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And yet, you are so sweet Tome 12

Kujira Anan

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En vue de la course de relais de la fête du sport, Maaya s'entraîne sans relâche, coachée par Tezuka. Mais dès qu'elle partage des moments avec son amoureux, elle relâche ses efforts et n'arrive plus à se consacrer à l'entraînement ! Elle a alors l'idée de proposer à Chigira de faire abstinence de bisous jusqu'à ce que la course soit passée. Le jour de la fête du sport, un désistement de dernière minute oblige Chigira à participer à la course. Tezuka et lui devront donc s'affronter lors du dernier passage de relais. Voilà qui annonce une course sous haute tension !

Par Kujira Anan
Chez Pika Edition

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Auteur

Kujira Anan

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

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And yet, you are so sweet Tome 12

Kujira Anan

Paru le 08/07/2026

176 pages

Pika Edition

7,20 €

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Scannez le code barre 9791043308123
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