Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Notes d'un médecin

Vikenti Veressaïev

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Notes d'un médecin, publié en 1900 par Vikenti Veressaïev, compte parmi les oeuvres ayant le plus profondément marqué la société russe. Médecin et écrivain prolifique, auteur d'une vingtaine de récits, Veressaïev y mêle une puissance littéraire rare à un naturalisme brut, sans fard. A travers son regard de praticien, il dépeint avec une lucidité implacable le monde médical de son époque, tout en offrant une critique acerbe de la Russie de la fin du XIX ? siècle, rongée par la pauvreté, les inégalités sociales et la fatalité des destins, qu'ils soient individuels ou collectifs. Souvent comparé aux Mémoires d'un jeune médecin de Mikhaïl Boulgakov - qui le considérait comme un maître -, cet ouvrage se distingue par son humanisme et une clarté de jugement qui n'exclut jamais la compassion. La virtuosité de son style lui valut l'estime de ses pairs, dont Anton Tchekhov, confirmant son statut d'oeuvre majeure, à la fois témoignage et chef-d'oeuvre littéraire.

Par Vikenti Veressaïev
Chez Libretto

|

Auteur

Vikenti Veressaïev

Editeur

Libretto

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notes d'un médecin par Vikenti Veressaïev

Commenter ce livre

 

Notes d'un médecin

Vikenti Veressaïev

Paru le 04/06/2026

Libretto

10,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386960765
9782386960765
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.