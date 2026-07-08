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Les Petits Mythos présentent l'Atlantide

Christophe Cazenove, Amandine Marshall, Bloz

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Totor et ses amis embarquent pour la mythique île des Atlantes ! Après les étendues glacées de la mythologie nordique, les déserts chauds de l'Egypte antique et les stades tout aussi bouillonnants des jeux antiques, nos Petits Mythos vous proposent d'arpenter les décors somptueux de l'Atlantide, cette île décrite par Platon et engloutie par un cataclysme. Comme pour les précédents volumes hors-séries, l'album se compose de 11 chapitres constitués d'un gag en un dessin, de deux pages didactiques et d'une planche de BD. Les gags sont assurés par Cazenove et Bloz, les pages didactiques sont rédigées par Amandine Marshall (qui, en plus d'être égyptologue, est mythographe) et illustrées par Bloz.

Par Christophe Cazenove, Amandine Marshall, Bloz
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Christophe Cazenove, Amandine Marshall, Bloz

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

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Les Petits Mythos présentent l'Atlantide

Christophe Cazenove, Amandine Marshall, Bloz

Paru le 08/07/2026

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9791041120062
9791041120062
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