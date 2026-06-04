Cahier de gribouillages géométrie

Vous souvenez-vous de la nature d'un polygone ou du codage d'une figure ? Si des années se sont écoulées depuis votre dernier cours de géométrie, ces expressions peuvent vous sembler venir d'un autre monde. Drôle et éducatif, ce cahier comprend plus de 100 gribouillages abordant les notions de base de la géométrie. Ainsi, vous pourrez exprimer votre créativité tout en révisant les angles, les triangles, les droites parallèles et bien d'autres choses encore... Et si vous séchez sur une figure, il vous suffit de consulter les " corrigés " !