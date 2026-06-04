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Rencontre dans la forêt de Rendlesham

Nick Pope

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OVNI : Tous les secrets de l'affaire la mieux documentée au monde ! Un radar militaire détecte un OVNI au-dessus de la forêt de Rendlesham dans la région du Suffold, en Angleterre. l'alerte est donnée car la zone est sensible : elle abrite deux bases stratégiques. les militaires se rendent immédiatement sur place et constatent l'existence de cet engin posé au milieu des arbres. Ils voient donc un OVNI pour la première fois de leur vie et l'un deux va même le toucher. . Ancien enquêteur gouvernemental, Nick Pope prend cet événement très au sérieux. Il écrit un livre qui fait autorité. Pour étayer ses propos, il peut s'appuyer sur la collaboration de John Burroughs et Jim Penniston, les deux officiers au coeur de ces rencontres Le temps avant fait sont oeuvre lauteur révèle non seulement les récits complets des premiers témoins mais peut illustrer son propos avec de nombreux et précieux documents déclassifiés ! Au-delà de la certitude de cette visite extraterrestre, Nick Pope lève le voile sur le rôle joué par les gouvernements, l'armée et les agences de renseignement internationales dans la gestion de cette "affaire Rendlesham" . Passionnant !

Par Nick Pope
Chez L'opportun (Editions de)

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Auteur

Nick Pope

Editeur

L'opportun (Editions de)

Genre

Esotérisme

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Rencontre dans la forêt de Rendlesham

Nick Pope trad. Renaud Joseph

Paru le 04/06/2026

408 pages

L'opportun (Editions de)

22,90 €

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Scannez le code barre 9782386711466
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