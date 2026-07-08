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#Comics

Vague de terreur

George Mann, Luis Morocho

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Le Maître Jedi Kit Fisto est envoyé sur la planète océanique Tordus pour enquêter sur une station de recherche sous-marine. Il est accompagné de son Padawan Nahdar Vebb, ainsi que de Mace Windu et Shaak Ti. Construite pour explorer les ruines d'une civilisation antique, la station est au coeur de tensions entre différentes factions qui s'affrontent pour en décider l'avenir, tandis que de gigantesques monstres marins hantent les vestiges. Lorsqu'une catastrophe survient, la mission diplomatique de Kit Fisto se transforme rapidement en une périlleuse opération de sauvetage. Mini-série inédite signée George Mann, l'un des scénaristes piliers de La Haute République, centrée sur Kit Fisto. Longtemps cantonné à un rôle secondaire dans les films de la prélogie, le Jedi au look emblématique est devenu culte auprès des fans et est apparu à plusieurs reprises, notamment dans la série animée Clone Wars. Ce récit constitue sa plus importante mise en avant de la dernière décennie.

Par George Mann, Luis Morocho
Chez Panini comics

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Auteur

George Mann, Luis Morocho

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Vague de terreur

George Mann, Luis Morocho

Paru le 08/07/2026

96 pages

Panini comics

16,00 €

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Scannez le code barre 9791039147200
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