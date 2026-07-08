Vague de terreur

Le Maître Jedi Kit Fisto est envoyé sur la planète océanique Tordus pour enquêter sur une station de recherche sous-marine. Il est accompagné de son Padawan Nahdar Vebb, ainsi que de Mace Windu et Shaak Ti. Construite pour explorer les ruines d'une civilisation antique, la station est au coeur de tensions entre différentes factions qui s'affrontent pour en décider l'avenir, tandis que de gigantesques monstres marins hantent les vestiges. Lorsqu'une catastrophe survient, la mission diplomatique de Kit Fisto se transforme rapidement en une périlleuse opération de sauvetage. Mini-série inédite signée George Mann, l'un des scénaristes piliers de La Haute République, centrée sur Kit Fisto. Longtemps cantonné à un rôle secondaire dans les films de la prélogie, le Jedi au look emblématique est devenu culte auprès des fans et est apparu à plusieurs reprises, notamment dans la série animée Clone Wars. Ce récit constitue sa plus importante mise en avant de la dernière décennie.