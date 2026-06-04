Les Princes des péchés - Livre 01 Le Trône des déchus (poche) - Tome 1

Il est pécheur, mauvais, vicieux. Elle est vertueuse, charmante, menteuse. Le prince Envie n'a jamais prétendu être un saint. Mais lorsqu'une note énigmatique lui parvient, signalant le début d'un jeu mortel, il sait qu'il lui faudra plus qu'un soupçon de péchépour gagner et sauver sa cour de démons en chute libre. Enigmes, objets ensorcelés, joueurs anonymes, rien ne se mettra en travers de son chemin, mais aucun de ses plans méticuleux ne le prépareà la rencontrer, elle, l'artiste exaspérante qui enflamme son péché comme aucune autre... L'ennui avec les crapules et les gardes noirs, c'est qu'ils n'ont même pas un minimum d'honneur, ce que Camilla Antonius apprend après qu'une erreur désespérée a permis à l'escroc le plus célèbre de Waverly Green de la faire chanter. Pour éviter unscandale retentissant, Camilla est obligée de conclure un marché diabolique avec Envie, sans se douter que son jeu réveillera sa vraie nature... Ensemble, Envie et Camilla doivent s'embarquer pour un voyage périlleux à travers le monde souterrain - des cours de démons étincelantes au royaume sulfureux des vampires et au-delà - tout en essayant d'éviter le piège le plus dangereux qui soit : tomber amoureux.