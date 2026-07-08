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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

L'affaire du manoir

Lauren Magaziner

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Mystère au Manoir ! Guenièvre Le Cavalier, une vieille dame richissime, reçoit des lettres de menaces de mort. Qui se cache derrière ce mystérieux corbeau ? Patty, la voisine espionne ? Otto, le jardinier snob ? Smythe, le majordome colérique ? Maddock, l'avocat véreux ? Ivy, la fille déshéritée ? Tous semblent louches, mais qui peut bien être le coupable ? Pour le savoir, Carlos décide de mener l'enquête ! Il est aidé par Eliza, sa meilleure amie, Frank, le petit frère de celle-ci, et par toi, le lecteur ! A travers des jeux et des énigmes, récolte les indices, mène des interrogatoires et déjoue les fausses pistes ! C'est à toi de trouver le mobile et d'élucider le mystère ! Une enquête dont tu es le héros ! Dans ce " livre dont tu es le héros ", le lecteur peut explorer plusieurs branches d'intrigue, chacune avec ses rebondissements, variations et éclairage. Au total : 30 fins différentes à découvrir, des heures de jeu en perspective ! Un livre-jeu interactif Rempli d'humour, d'indices et de fausses pistes, le roman propose plus de 80 jeux ; avec un cahier de solutions à la fin du livre pour aider le lecteur. Mets à l'épreuve ton intelligence : sauras-tu résoudre toutes les énigmes ?

Par Lauren Magaziner
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Lauren Magaziner

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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L'affaire du manoir

Lauren Magaziner trad. Eric Moreau

Paru le 08/07/2026

464 pages

Bayard jeunesse

15,90 €

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