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Animaux trop mignons

Millesima

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Agenda 2026-2027 - Animaux trop mignons - Fournitures scolaires - Rentrée scolaire primaire et collège - PLus de 100 photos d'animaux Découvrez l'Agenda 20262027 - Animaux trop mignons, l'allié idéal des élèves de primaire et collège pour une rentrée organisée et joyeuse. Véritable concentré de mignonnerie : plus de 10 animaux irrésistibles mis en scène à travers une centaine de photos (panda roux, lapin, chat, chien, écureuil, félins, ours blanc...). Des infos fun sur les animaux viennent rythmer l'année, et une doublepage "amis' permet de noter les anniversaires et petits mots - ; l'indispensable des copains ! A l'intérieur, vos enfants trouveront un dossier de jeux spécial vacances (Toussaint & Noël) pour ne jamais s'ennuyer, ainsi qu'un calendrier mensuel en début de chaque mois pour une organisation claire et efficace.

Par Millesima
Chez Millésima

|

Auteur

Millesima

Editeur

Millésima

Genre

Agendas jeunesse

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Animaux trop mignons

Millesima

Paru le 04/06/2026

Millésima

11,50 €

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9782385431082
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