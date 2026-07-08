Une rentrée extraterrestre

Une aventure intergalactique pleine d'humour C'est la rentrée... quelque part dans l'univers ! Dans une classe de petits extraterrestres, chacun présente un souvenir de ses vacances. Entre objets venus de Pluton, d'Uranus et d'autres planètes étonnantes, l'ambiance est à la fête. Mais quand Pulsar dévoile ce qu'il a rapporté de la Terre - un mystérieux objet appelé "cartable" -, la classe entière se retrouve embarquée dans une mission inattendue : le rendre à sa propriétaire humaine, discrètement ! Une escapade farfelue, drôle et rythmée, qui transforme un simple objet du quotidien en source d'aventures. Un livre parfait pour appréhender la rentrée Changer de point de vue amuse beaucoup les enfants, et ici, ce sont de petits extraterrestres qui découvrent notre monde... avec des yeux tout neufs. Cette histoire pleine de fantaisie aide les jeunes lecteurs à aborder la rentrée avec humour et légèreté. Les situations décalées déclenchent le rire, tout en invitant les enfants à réfléchir à leurs propres routines scolaires. Pour les parents, c'est une lecture idéale pour rassurer, stimuler l'imagination et partager un moment complice autour d'un thème familier. Une collection engagée et un duo créatif irrésistible Ecrite par Olivia Grillo et illustrée avec énergie par Peter Elliott, cette histoire pétillante paraît dans la collection Les Belles Histoires. Entièrement fabriquée en France, avec un format souple et des rabats enrichis, la collection s'inscrit dans une démarche plus responsable, tout en proposant un bel objet attrayant pour les familles.