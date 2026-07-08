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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Une rentrée extraterrestre

Peter Elliott, Olivia Grillo

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Une aventure intergalactique pleine d'humour C'est la rentrée... quelque part dans l'univers ! Dans une classe de petits extraterrestres, chacun présente un souvenir de ses vacances. Entre objets venus de Pluton, d'Uranus et d'autres planètes étonnantes, l'ambiance est à la fête. Mais quand Pulsar dévoile ce qu'il a rapporté de la Terre - un mystérieux objet appelé "cartable" -, la classe entière se retrouve embarquée dans une mission inattendue : le rendre à sa propriétaire humaine, discrètement ! Une escapade farfelue, drôle et rythmée, qui transforme un simple objet du quotidien en source d'aventures. Un livre parfait pour appréhender la rentrée Changer de point de vue amuse beaucoup les enfants, et ici, ce sont de petits extraterrestres qui découvrent notre monde... avec des yeux tout neufs. Cette histoire pleine de fantaisie aide les jeunes lecteurs à aborder la rentrée avec humour et légèreté. Les situations décalées déclenchent le rire, tout en invitant les enfants à réfléchir à leurs propres routines scolaires. Pour les parents, c'est une lecture idéale pour rassurer, stimuler l'imagination et partager un moment complice autour d'un thème familier. Une collection engagée et un duo créatif irrésistible Ecrite par Olivia Grillo et illustrée avec énergie par Peter Elliott, cette histoire pétillante paraît dans la collection Les Belles Histoires. Entièrement fabriquée en France, avec un format souple et des rabats enrichis, la collection s'inscrit dans une démarche plus responsable, tout en proposant un bel objet attrayant pour les familles.

Par Peter Elliott, Olivia Grillo
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Peter Elliott, Olivia Grillo

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

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Une rentrée extraterrestre

Peter Elliott, Olivia Grillo

Paru le 08/07/2026

32 pages

Bayard jeunesse

5,90 €

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Scannez le code barre 9791036385513
9791036385513
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