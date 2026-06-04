Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

La mémoire fragmentée

Fabien Fernandez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plonger dans un univers magique, progresser niveau par niveau, résoudre des énigmes, acquérir des compétences, affronter des boss... Avec Le Cycle de Cyelle, la fantasy entre dans une nouvelle dimension ! Quand Cyelle joue d'un mystérieux ocarina, la voici immédiatement plongée dans une succession de mondes parallèles qu'un terrifiant Argeôlier tente d'asservir. Elle va devoir reconstituer sa mémoire enfermée dans des puits magiques, progresser d'un monde à l'autre pour sauver l'Esprit-Gardien, acquérir des compétences, trouver des artefacts magiques, résoudre des énigmes... et surveiller ses points de vie !

Par Fabien Fernandez
Chez Sens dessus dessous

|

Auteur

Fabien Fernandez

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La mémoire fragmentée par Fabien Fernandez

Commenter ce livre

 

La mémoire fragmentée

Fabien Fernandez

Paru le 04/06/2026

144 pages

Sens dessus dessous

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385071257
9782385071257
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.