Bruxelles et Bruges En quelques jours 7ed

Toutes les clés pour découvrir Bruxelles et Bruges le temps d'un court séjour Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Bruxelles et Bruges. La Grand-Place, les musées royaux des Beaux-Arts, le parc du Cinquantenaire et le Centre Belge de la Bande Dessinée, à Bruxelles ; le Markt, le Groeningemuseum, la place du Bourg et le Begijnhof, à Bruges... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage des deux villes par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : à Bruxelles, une promenade dominicale dans les Marolles, l'Art nouveau dans les rues, ou du shopping branché à Sainte-Catherine ; à Bruges, la découverte de bières improbables et des trésors vintage dans le centre, une balade par les moulins à vent de Sainte-Anne ou encore parcourir les parcs et les canaux de la ville... Des sections ciblées pour découvrir les deux villes selon ses envies : avec des enfants, marchés et shopping, vie nocturne, scène gay et lesbienne, musées et galeries, festivals... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.