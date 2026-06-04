Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Bruxelles et Bruges En quelques jours 7ed

Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour découvrir Bruxelles et Bruges le temps d'un court séjour Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir Bruxelles et Bruges. La Grand-Place, les musées royaux des Beaux-Arts, le parc du Cinquantenaire et le Centre Belge de la Bande Dessinée, à Bruxelles ; le Markt, le Groeningemuseum, la place du Bourg et le Begijnhof, à Bruges... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage des deux villes par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : à Bruxelles, une promenade dominicale dans les Marolles, l'Art nouveau dans les rues, ou du shopping branché à Sainte-Catherine ; à Bruges, la découverte de bières improbables et des trésors vintage dans le centre, une balade par les moulins à vent de Sainte-Anne ou encore parcourir les parcs et les canaux de la ville... Des sections ciblées pour découvrir les deux villes selon ses envies : avec des enfants, marchés et shopping, vie nocturne, scène gay et lesbienne, musées et galeries, festivals... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.

Par Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Europe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bruxelles et Bruges En quelques jours 7ed par Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Bruxelles et Bruges En quelques jours 7ed

Planet Lonely

Paru le 04/06/2026

160 pages

Lonely Planet

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384929696
9782384929696
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.