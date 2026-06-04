La rentrée des classes

Bienvenue chez les Simonet ! Entre idées farfelues et joyeux désordre... impossible de s'ennuyer ! Une nouvelle collection au format populaire, pensée pour les 7-10 ans ! Plongez dans le quotidien haut en couleurs de la famille Simonet : Papi Bricole le roi du système D, Mamie Poète au coeur tendre, papa et maman Simonet débordés mais attachants, Mister Cat le gros matou malicieux, et bien sûr Rose et Léon, les jumeaux intrépides aux idées aussi folles qu'imprévisibles ! Des histoires pleines d'humour, de tendresse et de rebondissements, dans un univers familial où rires et imagination sont au rendez-vous. Les vacances touchent à leur fin chez Papi Bricole et Mamie Poète. Pour Léon, c'est l'heure des dernières grimaces devant le miroir, il veut être parfait pour retrouver ses copains à la rentrée ! Pour sa soeur Rose, pas question de penser à l'école tout de suite, elle préfère le bon air de la campagne et bricoler avec son Papi. Mais le jour J approche... et les deux frère et soeur vont devoir enfiler leurs habits d'écoliers... Points forts : - Un format court, rythmique et illustré plébiscité par les 7-10 ans. - Des personnages attachants et identifiables - Un humour universel et bienveillant - Un fort potentiel de série - Une esthétique vive et colorée