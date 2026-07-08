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#Polar

Le prisonnier

J.T. Geissinger

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Kayla a reçu la première lettre chez elle le jour de l'enterrement de son mari. Elle provenait du pénitencier de Washington. Sur le papier, seulement quelques mots, signés d'un prisonnier dénommé Dante : "J'attendrai éternellement s'il le faut. " Rongée par la solitude, la curiosité et la peur, la jeune femme décide de lui écrire en expliquant qu'il y a erreur de destinataire. La réponse ne se fait pas attendre : "Non". Et quand elle demande à ce dangereux détenu ce qu'il veut, la réponse est tout aussi directe : " Toi. " Au fil des semaines et d'une étrange correspondance, les échanges se font plus intimes et Kayla s'y accroche comme à un phare dans une nuit aussi noire que l'enfer. Mais un jour, les lettres cessent d'arriver et Dante est à sa porte. Pour elle, il est déjà trop tard...

Par J.T. Geissinger
Chez City Editions

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Auteur

J.T. Geissinger

Editeur

City Editions

Genre

Suspense romantique

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Le prisonnier

J.T. Geissinger

Paru le 08/07/2026

420 pages

City Editions

9,50 €

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