Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 1 . Edition limitée

Cette édition collector contient : - Un stand acrylique avec effet holographique - Une jaquette réversible exclusive - Une carte postale SURPUISSANT... MAIS PAS TEMERAIRE ! Kiyoshi Harai est le plus puissant exoraste de l'histoire de l'exorcisme. Depuis la mort de ses parents, tués par un démon il n'a eu de cesse de s'entraîner. Plus question pour lui de perdre un être cher ou de laisser une personne connaitre la même tragédie. Aujourd'hui du haut de ses 16 ans, le voilà fin prêt à remplir sa premiere mission. Seulement il y a un hic ! Kiyoshi est un trouillard incapable de regarder un démon en face, double d'un grand timide avec ses semblables ! Ce jeune garçon est-il seulement prêt pour la bataille sanglante contre les Démonarques qui s annonce ?