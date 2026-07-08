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Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 1 . Edition limitée

Shoichi Usui

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Cette édition collector contient : - Un stand acrylique avec effet holographique - Une jaquette réversible exclusive - Une carte postale SURPUISSANT... MAIS PAS TEMERAIRE ! Kiyoshi Harai est le plus puissant exoraste de l'histoire de l'exorcisme. Depuis la mort de ses parents, tués par un démon il n'a eu de cesse de s'entraîner. Plus question pour lui de perdre un être cher ou de laisser une personne connaitre la même tragédie. Aujourd'hui du haut de ses 16 ans, le voilà fin prêt à remplir sa premiere mission. Seulement il y a un hic ! Kiyoshi est un trouillard incapable de regarder un démon en face, double d'un grand timide avec ses semblables ! Ce jeune garçon est-il seulement prêt pour la bataille sanglante contre les Démonarques qui s annonce ?

Par Shoichi Usui
Chez Kazé Editions

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Auteur

Shoichi Usui

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 1 . Edition limitée

Shoichi Usui

Paru le 08/07/2026

Kazé Editions

11,98 €

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