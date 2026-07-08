Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 1

Shoichi Usui

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Kiyoshi Harai est le plus puissant des exorcistes. Depuis que sa famille est morte, tuée par un démon, il n'a eu de cesse de s'entraîner. Plus question pour lui de perdre un être cher ou de laisser une personne connaître la même tragédie. Aujourd'hui, du haut de ses 16 ans, le voilà fin prêt à remplir sa première mission. Seulement, il y a un hic ! En plus d'être très timide, Kiyoshi est un trouillard de première !! C'est le commencement d'une série d'exorcismes aussi palpitants que dramatiquement drôles.

Par Shoichi Usui
Chez Kazé Editions

|

Auteur

Shoichi Usui

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 1 par Shoichi Usui

Commenter ce livre

 

Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 1

Shoichi Usui

Paru le 08/07/2026

Kazé Editions

7,29 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782820355133
9782820355133
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.