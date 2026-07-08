Ultimate Exorcist Kiyoshi Tome 1

Kiyoshi Harai est le plus puissant des exorcistes. Depuis que sa famille est morte, tuée par un démon, il n'a eu de cesse de s'entraîner. Plus question pour lui de perdre un être cher ou de laisser une personne connaître la même tragédie. Aujourd'hui, du haut de ses 16 ans, le voilà fin prêt à remplir sa première mission. Seulement, il y a un hic ! En plus d'être très timide, Kiyoshi est un trouillard de première !! C'est le commencement d'une série d'exorcismes aussi palpitants que dramatiquement drôles.