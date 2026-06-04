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#Bande dessinée jeunesse

A Banh Mi for Two

Trinity Nguyen, Abby Granata

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Entre deux stands de street food vietnamienne, Vivi et Lan auront-elles droit au meilleur des dessets ? Découvrez une romance qui parle de famille, de cuisine, et de trouver sa place A Sài Gòn, Lan s'occupe d'un stand de bánh mì. Bouleversée par la mort de son père, elle ne parvient plus à tenir le blog culinaire qu'elle avait créé avec lui et n'aspire plus qu'à être une fille parfaite pour sa mère. Vivi, Vietnamienne-Américaine, n'est jamais allée au Vit Nam, et ses parents refusent catégoriquement d'en parler. Elle décide alors d'intégrer un programme universitaire à Sài Gòn et compte bien en profiter pour goûter tous les plats chroniqués sur son blog préféré, A Bánh Mì for Two ! Lorsque Vivi et Lan se rencontrent, elles décident de passer un marché : Lan fera visiter la ville à Vivi et l'aidera à reconstituer l'histoire de sa famille. Et Vivi encouragera Lan à se remettre à l'écriture en participant à un concours. En pleine exploration de la ville et de leur passé, les deux jeunes femmes pourraient bien se découvrir d'autres points communs...

Par Trinity Nguyen, Abby Granata
Chez Slalom

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Auteur

Trinity Nguyen, Abby Granata

Editeur

Slalom

Genre

Romans, témoignages & Co

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A Banh Mi for Two

Trinity Nguyen, Abby Granata trad. Victoria Seigneur

Paru le 04/06/2026

368 pages

Slalom

17,95 €

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