La régulation de l'accès aux espaces naturels - Protection de l'environnement et liberté d'aller et venir : un ouvrage qui analyse la régulation juridique de l'accès aux espaces naturels, la tension entre droit de l'environnement et droit fondamentaux, à la croisée entre droit de l'environnement, droit administratif et libertés publiques. La régulation de l'accès aux espaces naturels traite d'un problème actuel : l'augmentation de la fréquentation des espaces naturels. Quelle réponse le droit peut-il apporter à la surfréquentation de ces espaces, susceptibles de causer dérangement, voire disparition de certaines espèces, faune et flore ? Convient-il de créer des quotas de visite sur réservation ? des droits d'entrées pour les parcs nationaux ? 1/ La régulation de l'accès aux espaces naturels - Protection de l'environnement et liberté d'aller et venir présente une problématique actuelle pour l'environnement et la société : l'accès aux espaces naturels, dans un contexte d'augmentation de leur fréquentation liée aux activités de loisirs. 2/ L'ouvrage explore la faisabilité de solutions pratiques au problème de la sur- ou hyper-fréquentation des espaces naturels (quotas de visite, mise en place de droits d'entrée, etc.). 3/ L'ouvrage amorce une réflexion historique et théorique originale sur les rapports encore peu étudiés entre la protection de l'environnement et la liberté d'aller et venir, à partir du cas de l'accès aux espaces naturels.