Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La régulation de l'accès aux espaces naturels

Simon Jolivet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La régulation de l'accès aux espaces naturels - Protection de l'environnement et liberté d'aller et venir : un ouvrage qui analyse la régulation juridique de l'accès aux espaces naturels, la tension entre droit de l'environnement et droit fondamentaux, à la croisée entre droit de l'environnement, droit administratif et libertés publiques. La régulation de l'accès aux espaces naturels traite d'un problème actuel : l'augmentation de la fréquentation des espaces naturels. Quelle réponse le droit peut-il apporter à la surfréquentation de ces espaces, susceptibles de causer dérangement, voire disparition de certaines espèces, faune et flore ? Convient-il de créer des quotas de visite sur réservation ? des droits d'entrées pour les parcs nationaux ? 1/ La régulation de l'accès aux espaces naturels - Protection de l'environnement et liberté d'aller et venir présente une problématique actuelle pour l'environnement et la société : l'accès aux espaces naturels, dans un contexte d'augmentation de leur fréquentation liée aux activités de loisirs. 2/ L'ouvrage explore la faisabilité de solutions pratiques au problème de la sur- ou hyper-fréquentation des espaces naturels (quotas de visite, mise en place de droits d'entrée, etc.). 3/ L'ouvrage amorce une réflexion historique et théorique originale sur les rapports encore peu étudiés entre la protection de l'environnement et la liberté d'aller et venir, à partir du cas de l'accès aux espaces naturels.

Par Simon Jolivet
Chez LexisNexis

|

Auteur

Simon Jolivet

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit de l'environnement

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La régulation de l'accès aux espaces naturels par Simon Jolivet

Commenter ce livre

 

La régulation de l'accès aux espaces naturels

Simon Jolivet

Paru le 08/07/2026

240 pages

LexisNexis

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711044986
9782711044986
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.