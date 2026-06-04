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#Bande dessinée jeunesse

Toutes celles que je suis... si je l'ose enfin

Cordélia

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Et si sa vie restait à inventer ? Clara est la petite amie de Mary. Et c'est surtout comme ça que, jusque-là, elle s'est définie. Mais Clara, c'est aussi : Une étudiante pleine de doutes Une fan des romans Speed of Light Une ancienne harcelée Une lesbienne assumée Une apprentie cosplayeuse Une amoureuse (de Mary... ou de Lou ? Cette nouvelle venue qui semble la comprendre mieux que personne...) Clara peut-elle être toutes ces filles à la fois ? Et faire enfin ses propres choix ?

Par Cordélia
Chez Slalom

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Auteur

Cordélia

Editeur

Slalom

Genre

Romans, témoignages & Co

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Toutes celles que je suis... si je l'ose enfin

Cordélia

Paru le 04/06/2026

304 pages

Slalom

17,95 €

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Scannez le code barre 9782375543931
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