L'auberge de la deuxième chance

Izel, une jeune et talentueuse édificatrice de la capitale, a perdu ses pouvoirs magiques. Elle arrive à Féville, charmante bourgade de bord de mer, où se trouve une auberge réputée pour ses cures thermales. Mais l'établissement est délabré et l'accès aux bains interdit. Pourtant, peu à peu, Izel s'attache au lieu et à ses habitants plus ou moins excentriques, dont le timide Léïx. Elle devine que l'auberge possède un vrai potentiel, sous réserve de la retaper. Pour y parvenir, elle doit d'abord fédérer les bonnes volontés du voisinage...