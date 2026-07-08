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L'auberge de la deuxième chance

Germain Barthélémy, Jennifer Joffre

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Izel, une jeune et talentueuse édificatrice de la capitale, a perdu ses pouvoirs magiques. Elle arrive à Féville, charmante bourgade de bord de mer, où se trouve une auberge réputée pour ses cures thermales. Mais l'établissement est délabré et l'accès aux bains interdit. Pourtant, peu à peu, Izel s'attache au lieu et à ses habitants plus ou moins excentriques, dont le timide Léïx. Elle devine que l'auberge possède un vrai potentiel, sous réserve de la retaper. Pour y parvenir, elle doit d'abord fédérer les bonnes volontés du voisinage...

Par Germain Barthélémy, Jennifer Joffre
Chez Rageot

|

Auteur

Germain Barthélémy, Jennifer Joffre

Editeur

Rageot

Genre

Mondes fantastiques

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L'auberge de la deuxième chance

Germain Barthélémy, Jennifer Joffre

Paru le 08/07/2026

320 pages

Rageot

16,90 €

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Scannez le code barre 9782700288254
9782700288254
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