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#Roman francophone

Belette

Mye

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Zazie dans le bunker Dans la vie de Belette, 13 ans, il y a l'amour, la mer, les mouettes et la dévale. Avec Babine, une bicyclette un peu cabossée dont elle a fait sa meilleure copine et sa confidente, Belette fonce. Elle fuit comme elle peut les baffes du père et les coups du sort, ce qui lui vaut son surnom. Et un jour, elle fugue. Belette se réfugie dans un bunker abandonné, face à la mer et aux oyats pour se donner de l'air, un nouvel univers. Elle chipe les croissants à la boulangerie et peut compter, pour survivre, sur l'ami Bruno, le vieux Léon et une femme de passage, qui se prend d'affection pour elle. Et quand les larmes menacent, Belette brave encore la défaite du monde, avec sa joie légère et son battant au coeur. Libre et intense, le personnage de Belette rappelle la fougue de la Zazie de Queneau, l'ambiance des plages du nord en plus. Avec ce premier roman, à la langue brute, poétique et entêtante, l'écrivaine Mye réussit son entrée dans la littérature.

Par Mye
Chez Le Tripode Editions

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Auteur

Mye

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature française

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Belette

Mye

Paru le 04/06/2026

224 pages

Le Tripode Editions

9,00 €

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Scannez le code barre 9782370555083
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